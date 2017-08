In Seelze ist im Dachstuhl eines Hauses ein Feuer ausgebrochen.© Dillenberg

Üstra betroffen

Feuer in Dachstuhl von Haus in Seelze ausgebrochen

Im Dachstuhl eines Hauses in Seelze ist am Dienstagmorgen Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Wegen des Einsatzes gibt es Einschränkungen im Verkehr der Üstra. Die K356 ist in beiden Richtungen gesperrt.