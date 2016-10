Seelze

Energieberater deckt die "Stromfresser" auf

Die Klimaschutzagentur der Region Hannover bietet derzeit kostenlose Stromsparberatungen in Seelze an. Energieberater Benjamin Wirries hat am Beispiel des Hauses von Klaus Günther (Vorsitzender der Sportgemeinschaft Letter) gezeigt, wo sich ungewollte "Stromfresser" verbergen.