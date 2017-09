Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in Kirchwehren.© Archivbild

| Thomas Tschörner

Seelze

Einbrecher stehlen Schmuck aus Wohnhaus

Gewaltsam sind Einbrecher in ein Wohnhaus an der Neuen Straße am Mittwoch zwischen 14 und 19.30 Uhr eingedrungen, während die Hauseigentümer nicht anwesend waren. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Unbekannten diverse Räume und stahlen Schmuck.