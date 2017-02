Die Polizei sucht einen Dieb.© Symbolbild

Seelze

Mann bestiehlt Rentner mit Geldwechsel-Trick

Ein Mann hat am Dienstag Vormittag einem 74-Jährigen 120 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, bat der Dieb den an der Straße Im Sande in seinem Wagen sitzenden Senior um den Wechsel einer Zwei-Euro-Münze. Während der Fahrer in seinem Portemonnaie suchte, beugte sich der Täter in den Wagen.