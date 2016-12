"Das war damals ein Riesenerfolg für den Ortsrat": Eckhard Peltz ist nach wie vor stolz auf den Kindergarten Buddelburg.© Gerko Naumann

Seelze

Abschied nach 30 Jahren im Ortsrat

In diesen Tagen nehmen in vielen Dörfern die neu gewählten Ortsräte ihre Arbeit auf. Das bedeutet auch, dass manch erfahrener Kommunalpolitiker verabschiedet wird. So auch in Dedensen, wo sich Eckhard Peltz 30 Jahre lang in wechselnden Teams erfolgreich für die Belange der Bürger eingesetzt hat.