Die Don Kosaken rühren das Publikum in der Kirche St. Martin.© Rebecca Hürter

Seelze

Don Kosaken wecken Erinnerungen

Tosender Applaus erklang am Donnerstagabend in der Kirche St. Martin: Die Maxim Kowalew Don Kosaken haben auf ihrer Tournee in Seelze Halt gemacht und in der Kirche einige russische und deutsche Weihnachtslieder gesungen. Besonders die Volksweisen der Kosaken rührten das Publikum.