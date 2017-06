Auf einer Baustelle in Seelze-Süd haben Diebe Beute im Wert von 2000 Euro gemacht.© dpa (Symbolbild)

Seelze

Diebe stehlen teures Material von Baustelle

Einen Schaden von etwa 2000 Euro haben Diebe auf einer Baustelle am Horst-Niebuhr-Ring in Seelze-Süd angerichtet. Die Täter kamen in der Nacht zu Mittwoch und nahmen unter anderem 60 Baustützen und eine Ölpumpe mit. Außerdem schraubten sie zwei große Reifen von einem Baukran ab.