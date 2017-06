Diebe haben in Seelze-Gümmer ein 40.000 Euro teures Auto gestohlen.© dpa (Symbolbild)

Seelze

Diebe stehlen Auto im Wert von 40.000 Euro

In der Nacht zu Dienstag haben Diebe in Gümmer einen Toyota RAV4 gestohlen. Das Fahrzeug stand in einer Garagenauffahrt an der Thüringer Straße. Die Polizei schätzt den Wert des neuen Autos auf rund 40.000 Euro. Die Ermittler suchen dringend Zeugen - auch in einem zweiten Fall.