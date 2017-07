Männer fahren alkoholisiert und unter Drogen

| Thomas Tschörner

Seelze

Alkohol, Marihuana und Kokain haben drei Männer konsumiert, die von der Polizei am Steuer ihrer Fahrzeuge erwischt worden sind.

Seelze/Letter. Bei der Kontrolle eines Opel Astra auf der Klöcknerstraße in Letter fiel einer Streife am Sonnabend gegen 0.50 Uhr auf, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, berichtet ein Sprecher des Kommissariats Seelze. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Deshalb wurde dem 43-jährigen Hannoveraner eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einer Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen. Ebenfalls am Sonnabend kontrollierten Polizisten um 2.47 Uhr einen 63-jährigen Garbsener, der auf der Garbsener Landstraße mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Bei ihm wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,59 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Marihuana konsumiert hatte ein 21-jähriger Mofa-Fahrer, der am Sonntag gegen 20.30 Uhr auf der Klöcknerstraße kontrolliert wurde. Der Hannoveraner muss mit einer Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen.