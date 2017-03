Die Sängerinnen Pomme und Locke singen im DejaVu in Letter.© Privat

Seelze

Freshh bringen Tanzstimmung nach Letter

"Party ist, wenn der ganze Raum voll Musik ist!" - so lautet das Motto der Musiker von Freshh. Im DejaVu in Letter wollen sie am Sonnabend, 4. März, für Tanzstimmung sorgen. Aktuelle Lieder von Adele, Kings of Leon und Maroon 5 stehen ebenso auf dem Programm, wie Klassiker von Tina Turner, Gloria Gaynor und Ray Charles.