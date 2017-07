"Wir wollen Ansprechpartner für die Seelzer Bürger sein": Dennis Schmidt ist der neue Leiter des Polizeikommissariats an der Goethestraße.© Gerko Naumann

Seelze

Das ist der neue Chef der Polizei in Seelze

Das Polizeikommissariat in Seelze hat einen neuen Leiter. Der 47-jährige Dennis Schmidt ersetzt Thomas Wahrendorff, der mit 62 Jahren die Altersgrenze erreicht hat. Schmidt will die Polizei zum Ansprechpartner für Bürger machen und gegen Gewalt an Polizisten und Rettungskräften vorgehen.