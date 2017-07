Kleine Ursache, großer Einsatz: Weil die Feuerwehr einen Brand im Mehrfamilienhaus vermutete, kamen 31 Helfer in fünf Fahrzeugen.© Feuerwehr

Seelze

Defekte Heizung löst Feuerwehreinsatz aus

Zunächst hörte sich die Einsatzlage bedrohlich an: "Schwarzer Qualm über einem Mehrfamilienhaus in Letter". Als die Helfer der Feuerwehren aus Seelze und Letter an der Berliner Straße ankamen, konnten sie jedoch kein Feuer ausmachen. Ursache für den Qualm war eine defekte Heizung im Keller.