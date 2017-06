Die Feuerwehr Dedensen hatte den Brand schnell gelöscht.© Feuerwehr

| Thomas Tschörner

Seelze

Feuerwehr Dedensen löscht brennende Rasenfläche

Die Ortsfeuerwehr Dedensen hat am Mittwoch eine brennende Rasenfläche gelöscht. Um 21.03 Uhr waren die Feuerwehrleute zu einer Fläche an der Straße Auf dem Kampe in Höhe des Mittellandkanals alarmiert worden, tatsächlich brannte aber auf der anderen Kanalseite eine Brachfläche.