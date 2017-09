Konzertbesucher reisen nach Sefarad

Seelze

Das Duo Zaruk aus Spanien gastiert in der St.-Barbara-Kirche in Harenberg. Mit Cello, Gitarre, Vihuela und Citter nehmen sie die Konzertbesucher mit auf eine Reise nach Sefarad. Ihre Lieder erzählen die Geschichte von vertriebenen, sefardischen Juden.

Harenberg. Rainer Seiferth wurde 1973 in Selb/Oberfranken geboren und hatte bereits mit zehn Jahren seinen ersten Gitarrenunterricht an der Musikschule Nürnberg. Seit seinem 13. Lebensjahr übernahm er Kompositionstätigkeiten für zahlreiche Bands und Ensembles. 1993 gewann er mit der Band "Publix" den bayerischen Nachwuchswettbewerbs "Rock in Bayern". Seit zehn Jahren lebt Seiferth in Spanien. Neben der klassischen Gitarre spielt Sieferth auch Vihuela, Barockgitarre und Citter.

Iris Azquinezer wurde 1984 in Madrid geboren und bekam von ihrer Mutter bereits mit drei Jahren Cello- und mit fünf Jahren Klavierunterricht. Sie gibt Konzerte in ganz Europa - als Solistin und auch in verschiedenen Ensembles.

Azquinezer und Seiferth kommen als Duo Zaruk nach Harenberg. Die Musiker widmen sich ganz der Musik der sefardischen Juden, die Ende des 15. Jahrhunderts aus Spanien vertrieben wurden. Die Lieder spiegeln die Wehmut über die verlorene, spanische Heimat Sefarad wider. Durch die mündliche Überlieferung der Melodien entstehen viele unterschiedliche Interpretationen. In Zaruks Arrangements finden Klassik, Jazz, traditionelle Musik, Kombiniertes und Improvisiertes, Minimalismus und Virtuosität einen gemeinsamen Weg.

Von Heike Baake