Die Schüler der Brüder-Grimm-Schule lieben das neue Obstangebot an ihrer Schule. © Remmer

| Sandra Remmer

Seelze

Obst und Gemüse sind der Renner

Besucher der Brüder-Grimm-Schule sehen es gleich beim Eintritt: Seit Beginn des neuen Schuljahres nimmt die Grundschule am niedersächsischen Schulobstprogramm teil – so ist es auf dem DIN A 4 großen Plakat an der Eingangstür zu lesen.