Betrunkener Radler wird nach Unfall geschnappt

| Thomas Tschörner

Seelze

Ein betrunkener Radfahrer hat am Montag um 22.45 Uhr beim Überholen zweier Radfahrer einen Unfall verursach. Anschließend flüchtete er. Da der Mann ohne Licht fuhr, stoppte ihn kurz darauf eine Polizeistreife. Noch während der Kontrolle kamen die zuvor überholten Radfahrer hinzu und schilderten den Vorfall.

Letter. Der 46-jährige Mann aus Letter nutzte mit seinem Fahrrad aus Hannover kommend den Radweg entlang der B 441, berichtet die Polizei. Dort überholte er zwei andere Fahrradfahrer, einen 64-jährigen Mann und eine 61-jährige Frau, die ebenfalls in Letter wohnen. Da der 46-Jährige in Schlangenlinien fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem 64-Jährigen. Dieser stürzte und zog sich Schürfwunden und Prellungen am Bein zu.Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne ich um den gestürzten Mann zu kümmern. Auch ein lautstarkes Hinterherrufen bewog ihn nicht zum Anhalten.Auf der Klöcknerstraße wurde der Flüchtende dann von einem entgegenkommenden Streifenwagen kontrolliert, weil er ohne Licht fuhr. Noch während der Kontrolle kamen die beiden zuvor überholten Fahrradfahrer dazu und schilderten das Geschehen auf dem Radweg an der B 441. Die Polizei leitete daraufhin ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein. Wie sich herausstellte, war der 46-Jährige betrunken. Ein Test ergab einen Wert von 3,01 Promille. Deshalb muss sich der Mann auch wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge starker Alkoholbeeinflussung verantworten. Die Polizisten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten dem Radfahrer die Weiterfahrt.