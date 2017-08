Entflohener Papagei kreist durch Seelze

Seelze

Seit fast vier Wochen ist die Blaustirnamazone der Familie Bogdansky aus Seelze verschwunden. Durch einen Feuerwerkskörper in Panik versetzt, floh der Papagei aus der offenen Balkontür. Seitdem hoffen die Besitzer auf seine Rückkehr und verteilen Flugblätter.

Seelze. Florian, die Blaustirnamazone der Familie Bogdansky, ist immer noch nicht wieder nach Hause zurückgekehrt. Seit fast vier Wochen hoffen ihre Besitzer auf eine Rückkehr. Die Suche mit Hilfe von Flugblättern, über Facebook und einen Artikel im Seelzer Lokalteil der HAZ blieb bisher erfolglos. "Wir bekommen oft eine Information, dass Florian gesichtet wurde, aber leider immer zu spät", sagt Antje Bogdansky (52).

"Manchmal ergibt sich zufällig ein Gespräch auf der Straße, und ich erfahre, wo sich Florian aufgehalten hat", sagt Bogdansky. Der Papagei wurde bereits an der Döteberger Straße gesehen, ein anderes Mal tauchte er vor einem Fotogeschäft in einem Baum auf. Auch an der Bremer Straße zog Florian seine Kreise über einem Garten. In allen Fällen kam die Information zu spät bei Familie Bogdanksy an. Florian hatte seinen Flug bereits fortgesetzt.

Nun hat sich Antje Bogdansky noch einmal an die Papageienstation in Hagen gewandt und um Hilfe gebeten. Dort hat sie den Tipp bekommen, Florian mit seinem Futternapf zu suchen. Den Napf schütteln und seinen Namen rufen könne dazu führen, dass der Papagei zu seinem Besitzer fliegt. Offenbar kreist er immer in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses, findet aber nicht den richtigen Weg zurück.

"Futter findet er jetzt noch draußen, und die Temperaturen stimmen auch noch. Das wird sich zum Herbst und Winter ändern, dann hat er keine Überlebenschance mehr", sagt Bogdansky traurig. "Wir leiden sehr darunter, dass Florian weg ist. Besonders mir geht es sehr nahe, denn ich bin seine Bezugsperson", ergänzt sie.

Seit fast vier Wochen steht der leere Käfig im Wohnzimmer, und Florian kreist immer noch über den Dächern von Seelze. Wer den Papagei sieht wird gebeten, umgehend unter der Nummer (0162) 6 53 33 91 anzurufen. Dann stehen die Chancen gut, dass Florian endlich zu seiner Familie zurückkehrt.

Von Heike Baake