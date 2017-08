Beifahrer wird per Haftbefehl gesucht

| Thomas Tschörner

Seelze

Bei einer Kontrolle hat die Polizei Seelze am Dienstag zwei unter Drogeneinfluss stehende Fahrer erwischt. Zudem wurde ein Beifahrer per Haftbefehl gesucht.

Letter. Eine Streife hat am Dienstag um 17.30 Uhr an der Straße Kurzer Kamp in Letter einen Ford Mondeo kontrolliert, berichtet ein Sprecher des Kommissariats Seelze. Wie sich herausstellte, hatte der 24-jährige Fahrer aus Hannover keinen Führerschein. Außerdem stand er unter Drogeneinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss verantworten. Nach während der Kontrolle hielt eine Bekannte des 24-Jährigen mit ihrem Lupo an. Auch sie stand unter Drogeneinfluss, so dass auch ihr eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Da die 25-Jährige auch ein verbotenes Einhandmesser bei sich hatte, wird gegen sie zusätzlich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Ihr 20-jähriger Beifahrer wurde zudem per Haftbefehl gesucht. Er wurde in die Jugendarrestanstalt in Neustadt gebracht.