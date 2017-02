Fast 200 Kinder feiern Fasching in der Turnhalle der Brüder-Grimm-Schule.p© Sandra Remmer

| Sandra Remmer

Seelze

Knapp 200 Kinder toben durch die Turnhalle

Knapp 200 Kinder sind der Einladung der Sportgemeinschaft Letter 05 zum Fasching in der Turnhalle der Brüder-Grimm-Schule gefolgt. Auf zwei Hüpfburgen und an verschiedenen Gerätestationen hatten die Kinder in ihren kunterbunten Kostümen am Sonnabendnachmittag eine Menge Spaß.