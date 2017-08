Die Polizei Seelze sucht Zeugen für einen Autoaufbruch.© Thomas Tschörner

Seelze

Autoknacker entwenden Airbag aus Seat Ibiza

Autoknacker haben in der Nacht zu Donnerstag einen in Höhe der Hannoverschen Straße 66 parkenden Seat Ibiza aufgebrochen, teilt die Polizei mit. In dem Fahrzeug entwendeten sie den im Lenkrad eingebauten Airbag im Wert von etwa 500 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugen.