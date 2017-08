Die Polizei Seelze ermittelt nach einem Autoaufbruch.p© Thomas Tschörner

Seelze

Autoknacker entwendet Radio aus VW Sharan

Autoknacker haben in der Nacht zu Sonnabend das Autoradio aus einem silberfarbenen VW Sharan entwendet, berichtet ein Sprecher des Polizeikommissariats Seelze. Der Wagen war in der Fröbelstraße in Letter geparkt. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar.