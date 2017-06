| Thomas Tschörner

Seelze

Eine 33-jährige Seelzerin ist am Mittwoch auf der Bundesstraße 6 von einer unbekannten Skoda-Fahrerin und deren Beifahrerin genötigt und beleidigt worden. Die beiden Frauen waren offenbar aufgebracht, weil die Seelzerin wegen einer Einsatzfahrt der Polizei halten musste, berichtet ein Sprecher des Kommissariats Seelze.

Seelze/Garbsen. Die 33-Jährige war mit ihrem Opel Corsa auf der B 6 in Richtung Nienburg unterwegs, als sie in Höhe der Mecklenheidestraße verkehrsbedingt anhalten musste. Grund war ein Einsatzfahrzeug der Polizei, das mit Blaulicht und Martinshorn auf die B 6 in Richtung Nienburg einfuhr. Eine hinter der Seelzerin befindliche Fahrerin eines schwarzen Skoda hupte und gestikulierte wild, um die Corsa-Fahrerin zur Weiterfahrt zu bewegen. Die Seelzerin fuhr dann auch und wollte nach links in Richtung Havelse abbiegen. Diesen Halt nutzten die Fahrerin und ihre Beifahrerin, deren Skoda hinter dem Corsa stand, und stiegen aus. Die Skoda-Fahrerin, eine etwa 35-jährige südländische Frau versuchte, die Fahrertür des Corsa zu öffnen. Dabei schlug sie wiederholt gegen die Scheibe und Karosserie.

Aus Angst fuhr die Seelzerin weiter und wollte in Havelse von der Hannoverschen Straße nach links in Richtung Seelze abbiegen, musste aber an einer roten Ampel halten. Nachdem die Ampel auf "grün" geschaltet hatte, wurde sie von dem weiterhin hinter ihr fahrenden Skoda überholt. Die Skoda-Fahrerin setzte sich direkt vor den Corsa und hinderte so die Seelzerin an der Weiterfahrt. Erneut stiegen Beifahrerin und Fahrerin aus, beschimpften die Seelzerin und forderten sie auf, die Tür zu öffnen oder die Scheibe herunter zu lassen. Die Unbekannte schlug weiter gegen den Corsa, an dem dabei zwei deutlich sichtbare Dellen entstanden. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Einige dahinter befindliche Fahrzeuge, unter anderem ein Bus, fuhren an den Beteiligten ohne Reaktion vorbei. Lediglich ein etwa 35-jähriger Mann stieg aus seinem Auto aus und ging auf die Frauen zu. Die Seelzerin war jedoch schon so verängstigt, dass die ihre Scheibe nicht öffnete und lieber davon fuhr. Sie erstattete dann Anzeige wegen Sachbeschädigung, Nötigung und Beleidigung.

Die Beamten hoffen auf Zeugen, da viele Menschen die geschilderten Sachverhalte beobachtet hätten. Hinweise nimmt die Polizei Seelze unter (05137) 8270 entgegen.