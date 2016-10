Mahmoud Ramadan animiert mit traditionellen Rhythmen zum Tanzen. Bei dem Fest im Kursana Domizil begegnen sich verschiedene Generationen und Kulturen.© Rebecca Hürter

Seelze

Integration beginnt mit der Begegnung

Musik verbindet Generationen und Kulturen: Das wird am Donnerstagabend in den Räumen des Kursana Domizils deutlich. In einem bunten Kulturfest wird die Wanderausstellung "Ich bin es" mit Porträts von Geflüchteten gezeigt. Mahmoud Ramadan animiert das Publikum mit traditionellen Trommelrhythmen zum Tanzen.