Stadt fällt vier Birnbäume in Harenberg

Aus Verkehrssicherungsgründen will die Stadt Seelze in den nächsten Wochen vier Birnbäume an der Straße Böhmsche Wiesen in Harenberg fällen. Die Bäume sind krank, eine Ursache steht nicht fest. Drei Bäume tragen aber kaum noch Laub, bei einem vierten ist die Krone bereits vollständig abgestorben.