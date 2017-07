Feuerwehrleute haben die Baustelle abgesperrt und stehen für den Notfall bereit.© Thomas Tschörner

Seelze

Baggerschaufel schlägt Leck in Gasleitung

Bei Bauarbeiten hat ein Bagger am Freitag gegen 10 Uhr ein Leck in eine Gasleitung an der Pestalozzistraße geschlagen. Aus Sicherheitsgründen mussten deshalb die Anwohner von vier Mehrfamilienhäusern ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Stadtwerke Hannover nahmen die Leitung vom Netz.