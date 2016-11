Kranzniederlegung in Almhorst: Der Volkstrauertag dient dem stillen Gedenken.© Mirko Bartels (Archiv)

Seelze

Hier gedenken die Seelzer am Volkstrauertag

Am Sonntag ist Volkstrauertag. Auch in allen Seelzer Ortsteilen wird traditionell am zweiten Sonntag vor dem ersten Advent der Kriegstoten und Opfer von Gewalt auf der ganzen Welt gedacht. Die Termine im Überblick: