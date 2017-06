Als die Polizei am Tatort ankam, waren die gescheiterten Einbrecher bereits geflüchtet.© dpa (Symbolbild)

Seelze

Alarmanlage verjagt Spielparadies-Einbrecher

Am Mittwochabend gegen 22.40 haben Unbekannte versucht, in das Kinderspielparadies an der Max-Planck-Straße in Letter einzubrechen. Dabei lösten sie allerdings die Alarmanlage aus - und ergriffen die Flucht. Die Polizei bittet nun um Mithilfe von Zeugen, die etwas beobachtet haben.