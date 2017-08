Als zukünftige Paten haben die Viertklässler den Schulanfängern Sonnenblumen überreicht.© Laura Fienemann

Seelze

Eine ganze Schule heißt Erstklässler willkommen

Im ganzen Stadtgebiet wurden am Sonnabend Einschulungen gefeiert. In Dedensen begann für 25 Jungen und Mädchen der Ernst des Lebens. Nach dem Einschulungsgottesdienst marschierten die ABC-Schützen gemeinsam mit Eltern, Großeltern, Geschwistern, Freunden und Verwandten zur Einschulungsfeier in die Turnhalle.