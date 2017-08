16 Autos fahren in Kanalstraße zu schnell

Die Polizei will weiter in der Kanalstraße die Geschwindigkeit kontrollieren.© Thomas Tschörner

Seelze

Innerhalb von eineinhalb Stunden hat die Polizei Seelze am Dienstagnachmittag in der Kanalstraße 16 Fahrer erwischt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern überschritten haben. Der schnellste Fahrer war mit 73 Stundenkilometern unterwegs. Die Mehrzahl kam mit einer Verwarnung davon.

Seelze. Die Geschwindigkeit in der Kanalstraße sei nach vermehrten Beschwerden von Bürgern kontrolliert worden, sagte Ralf Hantke, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Seelze. Das Tempo des Verkehrs wurde im Bereich der Sportanlagen gemessen. Die meisten Fahrer hätten sich bei der direkten Ansprache an Ort und Stelle einsichtig gezeigt. Drei wurden wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt, 13 verwarnt. Hantke kündigte an, dass die Polizei die Geschwindigkeitskontrollen an der Kanalstraße fortsetzen werde. Hintergrund der Überprüfungen sei, dass in den Nachmittagsstunden auf dem Sportgelände Kinder und Jugendliche trainieren. Die jungen Sportler würden entsprechend häufig die Kanalstraße als Fußgänger oder Fahrradfahrer nutzen.