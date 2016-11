Bereit für die zweite Amtszeit: Ortsbürgermeister Hans-Hermann Fricke (l.) und sein Stellvertreter Torsten Baasner.© Uwe Kranz

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Zweite Amtszeit für Hans-Hermann Fricke

In ausgesprochener Harmonie hat sich am Mittwochabend der Ortsrat in Ihme-Roloven zu seiner ersten Sitzung zusammengefunden. Einigkeit herrschte auch bei der Bestimmung des neuen Ortsbürgermeisters. Mit vier von fünf Stimmen wurde Hans-Hermann Fricke zum zweiten Mal in dieses Amt gewählt.