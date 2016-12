Autofahrer warten nicht nur an der Bröhnstraße. Nahezu alle Übergänge im Stadtgebiet sind von langen Schließzeiten betroffen.© Rodriguez

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Zehler hat alle Übergange im Blick

Die Schließzeiten an Bahnübergängen sind in allen Ortsteilen ein Ärgernis. Hohe Wellen schlug die Nachricht, dass der Übergang an der Bröhnstraße täglich neun Stunden lang dicht ist. Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler betonte jetzt, dass er bei dem Thema alle Übergänge im Stadtgebiet im Fokus habe.