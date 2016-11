Vor kleinem Publikum spielte der Musiker Wolf Maahn ein Konzert - solo und unplugged.© Johanna Kruse

Empelde

Wolf-Maahn-Konzert zum 18. Geburtstag

Ganz allein, nur mit Gitarre, Cajon und seiner Stimme, stand der Deutschrocker Wolf Maahn am vergangenen Freitagabend in der Aula der Marie-Curie-Schule in Empelde auf der Bühne. Bei dem Wohnzimmerkonzert seiner Solo-Tour spielte der Musiker altbekannte Hits und Lieder seiner neueren Alben.