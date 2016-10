Wolf Maahn hatte im vergangenen Jahr in der Marie-Curie-Schule sichtlich Vergnügen.© Frank Metzemacher

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Konzert mit Wohnzimmeratmosphäre

Eine Gitarre, eine Cajon und die unverwechselbare Stimme eines Musikers, der zu 100 Prozent authentisch ist, mehr braucht es nicht, um ein Konzert in Wohnzimmeratmosphäre zu erschaffen. Der Deutschrocker Wolf Maahn kommt am 18. November zu einem ganz anderen Konzert in die Marie-Curie-Schule.