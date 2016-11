Die Einsatzkräfte müssen nach Löschen des Brandes die beiden Gasflaschen in einem Faltbecken kühlen.© Feuerwehr

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Wohnwagen brennt völlig nieder

Glimpflich verlaufen ist am Mittwochabend ein Feuer in Empelde. Im Baugebiet In der Beschen stand ein Wohnwagen im Vollbrand. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf einen benachbarten Neubau. Verletzt wurde niemand.