Zwischen den Bauarbeiten fahren immer wieder Autos über die Baustelle - die Zufahrt zum Edeka bleibt frei.© Johanna Kruse

Ronnenberg

Wegen Baustelle bleibt Kundschaft aus

Die Bauarbeiten an der Kreisstraße Über den Beeken im Zentrum von Ronnenberg haben am Wochenende begonnen. Trotz der freien Zufahrt, blieb es im Edeka-Markt am Sonnabend ruhig - einige Kunden kamen zu Fuß, viele bleiben gleich ganz aus.