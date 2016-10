Weil auf einem Teil des Parkplatzes an der Sporthalle einige Container stehen, kommt es bei Veranstaltungen regelmäßig zu Behinderungen durch parkende Autos an der Barbarastraße. Eine naheliegende Freifläche könnte als Ausweichparkplatz genutzt werden.© Björn Franz

| Björn Franz

Ronnenberg

Bei Veranstaltungen wird es regelmäßig eng

Bei Veranstaltungen wird es regelmäßig eng an der Sporthalle Barbarastraße. Weil ein Teil des Parkplätzes durch Container belegt sind, in denen die Grundschule seit dem Sommer einen Teil ihrer Schüler unterrichtet, parken viele Besucher an der Straße - und versperren dabei zum Teil auch Einfahrten.