In solchen Rohren werden die Kabel für den Südlink verlegt.© Symbolbild

| Uwe Kranz

Calenberger Land

Tennet informiert in Garbsen über Südlink

Die Stromtrasse Südlink soll 2025 fertig sein und dann als Erdverkabelung auch möglicherweise durch das Calenberger Land verlaufen. Über den Stand der Planung will Netzbetreiber Tennet am Mittwoch, 9. November, in Garbsen auf einer zentralen Veranstaltung für die Region Hannover informieren.