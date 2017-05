Monike Lauhoff (l.) empfängt Kinder, Eltern und Gäste in den neu gestalteten Räumen.© Uwe Kranz

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Tagespflegestelle für Kinder feiert Eröffnung

Teilweise wurde es am Freitagnachmittag richtig eng in den Räumen der neuen Großtagespflegestelle in Vörie. Eltern, Kinder und viele Gäste waren gekommen, um mit den Einrichtungsleiterinnen Monika Lauhoff und Nora Schulz die offizielle Eröffnung zu feiern.