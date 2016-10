Ausgelassene Stimmung: Es wurde ordentlich getanzt und gefeiert.© Rabenhorst

Ronnenberg

Stafero feiert mit rauschender Ballnacht

Eine rauschende Ballnacht mit knapp 200 Gästen hat der Ronnenberger Stadtfestverein Stafero am Sonnabend im festlich geschmückten Saal des Gemeinschaftshauses am Weetzer Kirchweg gefeiert. Das erstmals durchgeführte Tanzvergnügen des vor zehn Jahren gegründeten Vereins war in seiner ersten Auflage an Unterhaltung und Spaß kaum zu übertreffen.