Die Sängerriege: Nicole Kasperek (von links), Nadine Lattrich, Kim Bäte und Danny Lattrich eröffnen das Konzert mit dem Motto-Song „Relight your fire“ von Dan Hartmann.© del Rio

Empelde

Verschiedene Spielarten von „heiß“

„Relight your fire“ lautete das Motto des Sommerkonzerts der Music Unlimited Big Band der Musikvereinigung Weetzen. Präsentiert wurden in der voll besetzten Aula der Marie Curie Schule neben Discoklassikern wie „Relight my fire“ bekannte Hits aus Pop, Motown und Soul der vergangenen Jahrzehnte.