Großer Andrang: Rund 200 Gäste kamen zum Sommerfest an der Selma-Lagerlöf-Schule.© privat

Empelde

Afrikanische Rhythmen prägen Schulfest

An einem umfassenden Angebot an Aktivitäten mangelte es den Besuchern des Sommerfestes an der Selma-Lagerlöf-Schule nicht. Rund 200 Gäste kamen an die Förderschule am Wischacker und konnten sich sowohl sportlich als auch handwerklich an unterschiedlichen Aktionsständen ausprobieren.