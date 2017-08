Nach ihrer ersten Schulstunde freuen sich die Kinder darauf schnell Rechnen, Schreiben und Lesen zu lernen.© Johanna Kruse

Benthe

So wenig Erstklässler hatte die Schule noch nie

Im Ronnenberger Stadtgebiet feierten am Sonnabend 215 Erstklässler ihre Einschulung. Lediglich 14 davon begannen ihre schulische Laufbahn im kleinen Kreis an der Grundschule in Benthe. Schulleiterin Ute Braß nahm sie am Sonnabend in Empfang.