Das Ronnenberger Rathaus.© Florian Wallenwein

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Das Los entscheidet zwischen Grünen und AFD

Mit mehr Spannung als in den vergangenen Ratsperioden gehen die gewählten Volksvertreter am heitugen Dienstag in die konstituierende Sitzung des Stadtrates. Die Sitzverteilung macht wechselnde Mehrheiten möglich - und notwendig, dass Plätze in den Ausschüssen unter den Parteien verlost werden.