Die Schüler haben die Bilder Ausstellung mit ihren Handys gemacht.© Stephan Hartung

Ronnenberg

Ronnenberg aus ganz neuen Perspektiven

Die Marie-Curie-Schule in Empelde ist um eine Attraktion reicher. Am Mittwochabend eröffnete in der KGS die Ausstellung „Click & Walk“. Sie zeigt Bilder von Sprachlernschülern und die Ergebnisse ihres Projektes.