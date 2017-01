Gerda Hukker (links) gibt bei Sabine de Vos ein Paket ab.© Stephan Hartung

Ronnenberg

Ab Juni geht die Post nicht mehr ab

Schwerer Schlag für Benthe: Ab dem 1. Juli gibt es keine Postfiliale mehr in dem Ortsteil. Sabine de Vos bietet dann in ihrem Geschäft "Mein Lädchen" nicht mehr die entsprechenden Dienstleistungen an. Ihr Kerngeschäft mit Lebensmittel, Café, Feinkost, Catering und Mittagstisch bleibt aber bestehen.