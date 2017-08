© Symbolbild

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Radfahrer stürzt wegen Trunkenheit

Ein 59 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Sonntag an der Straße In der Beschen im Stadtteil Empelde gestürzt. Dabei hat er sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Eine Beteiligung anderer Personen an diesem Unfall ist laut Polizei nicht festzustellen gewesen.