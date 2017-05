Oberon (Alena Kuhrt) und sein Kobold Puck (Taami Ani).© Rabenhorst

Ronnenberg

Der Zauber der Nacht wirkt auch beim Publikum

Es war eine gelungene Premiere in der Marie-Curie-Schule: Elfen, Kobolde und allerlei Zauberwesen bevölkerten am Wochenende bei zwei Aufführungen die Bühne der Marie-Curie-Schule. In der ausverkauften Aula zeigten die zehn bis 18 Jahre alten Akteure die Shakespeare-Komödie „Ein Sommernachtstraum“.