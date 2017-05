Das Rathaus in Empelde© Symbolbild

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Poltiker nennen Freibad-Finazierung "fragwürdig"

In ungewöhnlich scharfer Form haben Mitglieder der beiden großen Gruppen im Stadtrat am Montag im Finanzausschuss Kritik am Vorgehen der Verwaltung bei der Finazierung der Freibadsanierung geübt. Bürgermeisterin Stephanie Harms und Kämmerer Frank Schulz sahen sich in Erklärungsnot.