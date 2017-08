| Uwe Kranz

Ronnenberg

Minister kommt zu Blitzbesuch nach Linderte

Etwas überraschend hat sich der niedersächsische Verkehrsminister Olaf Lies kurzfristig zu einem Besuch in Linderte entschlossen. Bereits am Dienstag, 22. August, kommt der SPD-Politiker in den Ortsteil, um sich über die Situation an der Ortsdurchfahrt zu informieren und mit Bürgern zu diskutieren.