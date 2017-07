Der Ronnenberger Geschäftsmann und GLS-Kunde Klaus-Peter Bombeck steht vor der urlaubsbedingt geschlossenen Annahmestelle in einem Fernsehladen am Ihmer Tor. Er zeigt einen Stapel mit ausgedrucktem E-Mail-Schriftverkehr und kann hinter der Ladentür sogar sein aufgegebenes, aber nicht abgeholtes Paket in einem Stapel mit unzustellbarer Versandpost sehen.© Ingo Rodriguez